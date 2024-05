Anbieter 14.05.2024

RX Messen Salzburg vor Verkauf

Der angekündigte Verkauf der Messen Wien und Salzburg (RX, ehemals Reed Messe) steht nun endlich an. In Salzburg sei man bereits unterschriftsreif.

Messen haben keinen guten Stand mehr, schon vor Corona war das Geschäft schwer und nach der Pandemie kamen die Besucher nicht mehr so zurück, wie es erhofft wurde. Für Veranstalter, die Flächen der Inhaber der Hallen an Aussteller vermieten, wird das auch selten profitabel. Enorm gestiegene Mietkosten können nicht an Unternehmen weitergegeben werden, die immer mehr online abwickeln und den Kontaktpunkt einer Messe nicht mehr brauchen. Auch Hausmessen als Alternative haben sich bewährt.



Das Kongress-Geschäft wird hingegen wieder stärker, auch hier flankiert mit einer starken Online-Variante. Und hier ist auch die Wertschöpfung in der Region besonders hoch. Kein Wunder also, dass sich Veranstalter eher zurückziehen, lokale Betreiber der Stätten mehr selbst machen wollen (oder müssen). So wie in Salzburg, wo für einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag nun die RX-Messeveranstalter samt ihrer Messemarken durch Stadt und Land (sowie Wirtschaftskammer) zurück übernommen wird. Noch im Mai soll es hier soweit sein.



Da sich RX auch aus Wien zurückziehen will, sind entsprechende Verhandlungen auch hier im Gange - und eine ähnliche Konstellation wie in Salzburg wäre naheliegend. Der Verlauf der Verhandlungen zieht sich hier aber scheinbar noch hin, bis Ende des Jahres will RX jedoch abgeben, ein Ziel ist auch in Wien also greifbar. Die rund um die frühen 2000er-Jahre verkleinerte Messe (Messepalast und Messegelände wurden zusammengelegt, das kleinere Gelände dann zu Kongress- und Messestandort umgebaut, die WU daneben errichtet) wurde 2004 für den Veransstalter übergeben, der seither für die Vermarktung und Untervermietung zuständig war.

