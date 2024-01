Tagungen Live 24.01.2024

Jobselling Report 2024

Wie man Menschen für die Arbeitswelt richtig ansprechen kann, wie man sie motiviert und bindet, ist auch 2024 ein riesiges Thema. Die aktuelle Studie liefert Entscheidungshilfen im Personalbereich.





Die Präsentation der brandneuen Studie fand in einer Onlineveranstaltung in allen großen Videoplattformen parallel statt und auch die Aufzeichnung oben kommt aus dieser Produktion. Sie liefert Einblicke in die Studie und zeigt Folgeveranstaltungen der nächsten Monate auf, die weiter in die Tiefe gehen.

