Termine 12.09.2023

Biz Autumn in den Börsensälen

50 ausgesuchte Aussteller, spannende Vorträge im wunderschönen Ambiente der Wiener Börsensäle laden Sie ein, sich über die Neuigkeiten und Trends der Branche zu informieren.

Am 21. September 2023 ist es wieder soweit und registrierte Fachbesucher können kostenlos eintreten. Seminar- und Tagungshotels, Hotelgruppen, Eventlocations und Veranstaltungsräumlichkeiten aus ganz Österreich, Event-Dienstleister, sowie Städte, Regionen und Tourismusverbände aus dem In- und Ausland warten auf Besucher.



Sorgfältig ausgewählt, durch Umfragen erhoben und mit stetigem Blick auf die Neuerungen in der MICE-Branche fällt das Vortragsprogramm der Herbst-Edition der Fachmesse aus. So werden Klima- und Green-Deal-Expertin Sandra Gottschall, MSc, CEO & Owner der MediaBrothers GmbH, Martin Rogl, MSc mit Employer Branding ist Einstellungssache, IT-Spezialist DI Martin Böck sowie GF Barbara Oberrauter-Zabransky über Gefahren und Chancen von künstlicher Intelligenz und ihre Möglichkeiten in der MICE-Branche zu Wort kommen.

