Rückblick 24.04.2023

Jugendstudie 2023 für Österreich

Die aktuellsten Zahlen von den Experten aller Generationen besprochen: Die Studie 'Jugend in Österreich' zeigt einmal mehr, wie der Nachwuchs in Zeiten der Krise und veränderten Arbeitswelt zurechtkommt und angesprochen werden kann.

