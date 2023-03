Rückblick 28.02.2023

Mitarbeiter binden

Mitarbeiterbindung ist der wesentliche Hebel, unter den Einschränkungen des Arbeitsmarktes den Bedarf an Arbeitskräften halten zu können. Doch welche Erwartungen bestehen an Arbeitsbedingungen, Führungskräfte und Kollegen?





Die zweite Roadshow-Einheit aus der Jobselling-Serie 2023 beantwortet verschiedene Fragen: Was hält Mitarbeitende in Unternehmen? Welche signifikanten Unterschiede zeigen sich bei den Befragten? Was baut sie auf? Was zieht sie runter? Wie können Unternehmen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern? Es spricht ein interessantes Panel rund um die neuesten Studien-Daten aus Österreich.

#Mitarbeiterbindung #Job #Arbeit #Arbeitsmarkt #Österreich







