Vorschau 29.09.2022



Society 5.0 in Wien

Die große Konferenz zu den großen Zukunftsthemen: Unter Society 5.0 fasst man technologisch-gesellschaftliche Modelle zusammen, die uns eine nachhaltige Zukunft garantieren sollen.

Mobility 5.0, Collaboration 5.0, Sustainability 5.0, Arbeit 5.0, Bildung 5.0, Health 5.0 - Themen gibt es genug, wenn es am 19. Oktober in Wien zur ersten Society 5.0-Konferenz kommt. Ein hochkarätiges internationales Podium gibt Einblicke in all diese Trend-Themen - mit dabei sind etwa Dirk Helbing von der ETH Zürich, Vinzenz Treytl vom ABC Research, Erwin Schoitsch vom AIT oder Markus Manz vom SCC Hagenberg.







Neben der Konferenz im Erste Campus Am Belvedere in Wien gibt es einen Zugang zur Konferenz auch online.





Der Mensch in einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die durch Technik ermöglicht wird. Bild: Imaging L/Adobe Stock



www.society5.at



Mehr Informationen und die kostenfreie Anmeldung zur Konferenz ist auf der Website des Veranstalters con.ect und seiner Kooperationspartner im Future Network zu finden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Konferenz #Gesellschaft #Technologie #Wirtschaft #Wien







