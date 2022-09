Wissen 02.09.2022

Wann ist ein Event hybrid oder virtuell?

Selbst unter Dienstleistern werden die Begriffe eher willkürlich verwendet. Wir versuchen uns hier also an einer Definition samt Tipps für die Umsetzung von Veranstaltungen.





Unsere Infografik zeigt zwei relevante Dimensionen für die Umsetzung von Veranstaltungen aller Art, die in die üblichen sechs Darbietungsvarianten münden. Damit läßt sich all das an Begriffen und Möglichkeiten klären, was man bei der Planung von Veranstaltungen brauchen wird.



Die Dimensionen sind dabei schnell erklärt. Oben wäre das Live-Event, also das Streaming oder die Echtzeit-Veranstaltung - und unten entsprechend eine aufgezeichnete Variante, eine Produktion mit Darbietung zu späterem Zeitpunkt. Links ist das Offline-Event, die klassische Veranstaltung an einem Ort, rechts das Online-Event in Remote-Produktion. Soweit so einfach.



Nun also zu den einzelnen Varianten, die sich daraus ergeben. Der Reihe nach:



1) Das klassische Event aller Art, wo Referenten und Besucher an einen Ort kommen und gemeinsam interagieren. Solche Veranstaltungen alleine sind heute kaum noch relevant, das Risiko der Durchführung ist einfach zu groß (Corona-Beschränkungen, Isolierungen von Referenten und Teilnehmern etc.) und die mögliche Reichweite (Anzahl Teilnehmer) ist gering, die Kosten dafür hoch. 4) Das remote produzierte virtuelle Event ist das Gegenstück dazu als reines Onlineevent. Referenten und Teilnehmer sind beide im Internet und per Videoschaltung, die 'in der Cloud' Regie und Produktion erfährt, miteinander verbunden. Das steigert Reichweite und minimiert Kosten, macht den Aufwand für Interaktivität und das 'echte' Eventfeeling dafür größer.



Dazwischen befindet sich mit 2), dem Hybridevent, eine Mischform beider Typen. Das Event findet zum Teil an einem Ort statt, zum Teil remote über das Internet. Typisch ist dabei der Teil-Hybrid, bei dem eine echte Bühne (Studio) für Referenten und die Produktion vorhanden ist und die Teilnehmer aus dem Internet kommen. Oder der Vollhybrid, in dem Referenten vor Ort und zugeschalten sind, Besucher vor Ort und im Internet zu finden sind. Es gibt also für Besucher und Referenten dann beide Varianten und die Produktion muss Interaktivität und Kommunikation in beide Richtungen sicherstellen - und die gleichermaßen angenehme Umgebung, in der sich an beiden Seiten niemand benachteiligt vorkommt.



Die teuerste Produktion ist der Vollhybrid, gleichzeitig bietet diese Veranstaltungsform aber die meisten Möglichkeiten und Absicherungen. Ein gut geplanter Teilhybrid kommt da nahe ran, kostet aber einen Bruchteil. Die günstigste Form der Veranstaltung ist die reine virtuelle Onlineveranstaltung.



Drei Veranstaltungsformen, die live stattfinden, sind damit geklärt. Kommen wir zu den weiteren drei, die nicht live produziert werden. Da wäre etwa die 4) Aufzeichnung einer Veranstaltung klassischer Art, also ein Video von einer 'Typ 1'-Veranstaltung für den nachträglichen Konsum. Das erfordert meist wenig Mehraufwand zum Event an sich und erlaubt die längerfristige Nutzung, das Erstellen von Highlightvideos für das Marketing oder für Material zur Vermarktung (Webinare etwa).



Bei 6) dem Aufzeichnen von virtuellen Veranstaltungen ist das noch einfacher, denn die Cloud-Aufzeichnung einer Remoteproduktion ist die Speicherung nebenbei schon erledigt, mit etwas Schnitt und Nachbearbeitung erhält man ebenfallls dauerhaft nutzbare Videos. Und ja: Man kann eine solche Produktion auch ausschließlich für die aufgezeichnete Nutzung machen - im Schulungsbereich ist das nicht unüblich. Und auch hier gibt es alle Arten von 5) aufgezeichneten Hybridproduktionen.



Die Aufzeichnung ist heute meist ein Nebenprodukt zur Liveveranstaltung, um die Nutzungsmöglichkeit zeitlich zu dehnen (Nachschau für Besucher, Teilnahme zu späterem Zeitpunkt, Marketing für kommende Ausgaben der Veranstaltung), könnte aber auch das eigentliche Ziel sein. Interaktivität geht hier meist verloren, aber die geringe Zusatzinvestition wirft keine großen Fragen auf. Eine Veranstaltung - egal welche - digital weiter nutzen zu können, gehört also immer dazu.



Kritische Fragen muss man immer bei Medienbruch und Bruch in der Zeitlinie aufwerfen, denn dort wird der Aufwand der Zusammenführung aller Personen/Orte und der Kommunikation und Interaktion groß. Ein 'einfach per Zoom zugeschalteter Referent' muss ohne Zeitverlust im Saal zu hören sein, Fragen zurück kommuniziert bekommen (Moderation in zwei Richtungen) und mehr - heißt: die Tontechnik muss die Beschallung, das Echo-Feedback, die Kommunikation aus dem Raum heraus sicherstellen können. Schon ein so kleiner Schritt verdoppelt den Aufwand für die Lösung locker. Sich auf teilhybride Lösungen zu beschränken, wo zB. alle Referenten ohne Zuschaltung vor Ort sind und optimalerweise auch Teilnehmer nur an einer Seite zu finden sind, ist wirtschaftlich die fast immer zweckmäßige Vorgabe.



Bei Tripple (wo die Infografik oben erstellt wurde) gab es bereits alle Varianten von hybriden und virtuellen Veranstaltungen, von Aufzeichnungen und Live-Streamings. Was die Technik hier leisten kann und wie man sie effizient einsetzt, kann man da also gerne erfragen.

