Rückblick 10.04.2022



Lehrlinge, Corona und die Ukraine

In einem Generationengespräch der WKO NÖ wurden Lehrlinge aus verschiedenen Branchen eingeladen und die neuesten Zahlen und Daten rund um Lehrlinge in der heutigen Zeit präsentiert.

Die Konferenz fand live aus einem Studio über den Dächern von Wien statt, die Aufzeichnung des Beitrags ist hier abrufbar:







Den Präsentationsteil der Konferenz gibt es auch als Podcast für die Ohren.

#Lehrlinge #Ukraine #Corona #Zahlen #Studie







